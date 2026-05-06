Centro Padane | 1,1 milioni per il rilancio e nuovi progetti

Il centro Padane ha annunciato un finanziamento di 1,1 milioni di euro destinato al rilancio e a nuovi progetti nelle due province. La somma verrà suddivisa tra le amministrazioni locali, con un piano di interventi che coinvolgerà diverse scuole. I primi cantieri del nuovo piano triennale interesseranno alcune strutture scolastiche, con l’obiettivo di avviare lavori di miglioramento e ristrutturazione.

? Cosa scoprirai Come verranno ripartiti i 1,1 milioni tra le due province?. Quali scuole saranno i primi cantieri del nuovo piano triennale?. Perché la società deve assumere nuovi tecnici per sopravvivere?. Cosa accadrà se le commesse pubbliche non venissero assegnate?.? In Breve Piano triennale 2026-2028 prevede ricavi per 7,3 milioni di euro da 60 interventi.. Provincia di Cremona programma tre opere edilizie per 110 mila euro nel 2025.. Trasferimento sede bresciana presso uffici provinciali per eliminare costi Crystal Palace.. Nuove assunzioni tecniche previste gradualmente tra il 2026 e il 2027.. Entro il 30 giugno le Province di Brescia e Cremona verseranno complessivamente 1 milione e 100 mila euro per salvare la gestione finanziaria di Centro Padane Engineering.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Centro Padane: 1,1 milioni per il rilancio e nuovi progetti Notizie correlate 1,6 milioni per disabili: 6 nuovi progetti in BrianzaLa regione Lombardia ha stanziato nuovi fondi per l’inclusione delle persone con disabilità, destinando oltre un milione e mezzo di euro alla... Messina, il piano di Basile: 70 milioni per 45 nuovi progettiFederico Basile ha presentato domenica sera a Villa Lina, nella zona di Piazza Alpi, il bilancio degli interventi strutturali e finanziari portati... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Centropadane engineering: via libera al nuovo piano industriale; Centropadane srl: per la ripresa un Piano triennale e oltre 7 milioni di commesse; Corda Molle, da Autovia Padana sconto del 50% per i residenti; Pasticcio Corda Molle: dal Broletto nessuna risposta. Oltre 7 milioni di ricavi attesi nel corso dei prossimi tre anni: saranno i proventi di una sessantina di commesse previste dal nuovo piano industriale della partecipata Centropadane engineering srl. Presupposti ambiziosi, su cui le Province di Cremona e Bresci - facebook.com facebook Centropadane engineering: via libera al nuovo piano industriale x.com