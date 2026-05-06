Si è tenuta presso lo stabilimento di Martorano l’assemblea annuale dei soci della Centrale del Latte di Cesena, un momento importante per la cooperativa che ha visto una notevole partecipazione tra i produttori conferenti. Durante l’incontro sono stati condivisi i risultati economici dell’ultimo anno, con un incremento del fatturato di circa il 7%, segnando così un periodo positivo per l’azienda.

Si è svolta allo stabilimento di Martorano l’annuale assemblea dei soci della Centrale del Latte di Cesena, appuntamento centrale per la vita della cooperativa che ha registrato una partecipazione ampia da parte dei produttori conferenti. L’incontro, coordinato dal presidente Renzo Bagnolini e dal direttore Daniele Bazzocchi, è stato dedicato all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 e all’analisi dell’andamento economico e produttivo. Il 2025 si chiude con risultati positivi: il fatturato complessivo ha raggiunto i 22.838.231 euro, in crescita del +6,16% rispetto al 2024, accompagnato da un incremento dei volumi di vendita pari al +6,71%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centrale del latte, anno d’oro. Fatturato cresciuto quasi del 7%

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