Un nuovo accordo per l' ex Centrale del Latte | resta il progetto del polo sanitario Intesa Comune-Asl poi la gara

Un accordo è stato siglato tra l'amministrazione comunale e l'azienda sanitaria locale riguardo all'ex Centrale del Latte, confermando il progetto di realizzazione di un polo sanitario. Tuttavia, le prescrizioni della Sovrintendenza sul recupero dell'edificio e l'aumento dei costi hanno impedito di inserire l’intervento tra quelli finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati alle Case della Comunità. Successivamente, è prevista una gara per la realizzazione dell'opera.

Le prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza sul recupero dell'immobile, e il conseguente aumento dei costi, non hanno consentito di far rientrare l'opera tra quelle finanziate con i fondi Pnrr per le Case della Comunità. Ma la riqualificazione dell'ex Centrale del Latte a Bari resta un obiettivo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Una nuova intesa per l'ex Centrale del latte: pronto l'accordo Comune-Asl per la riqualificazioneVerso il rinnovo del protocollo per l'affidamento dell'immobile all'azienda sanitaria locale per interventi di riqualificazione: il progetto resta... Leggi anche: Roma, il comune ha firmato l’accordo per il progetto del nuovo stadio: inizio lavori nel 2027 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lamarmora, da borgo agricolo a polo commerciale di Brescia; Iran-Usa, media: accordo di principio per estensione tregua e nuovo round colloqui; Iran-Usa, media: accordo di principio per estensione tregua e nuovo round colloqui; Bari, ordinanza sperimentale per Largo Adua e Piazza Diaz: più vivibilità e meno affollamento. centrale del latte italiaCentrale del Latte d’Italia – società quotata sull'Euronext Milan e attiva nel mercato del latte fresco e a lunga durata - ha comunicato i risultati finanziari del 2025. L'azienda ha terminato l'eserc ... soldionline.it Latte pugliese, accordo sul prezzo a 0,51 €/litro: nasce un tavolo permanente per il settoreIl confronto si è svolto nell’ambito del cosiddetto Tavolo Latte, convocato per definire una posizione condivisa sul prezzo della materia prima e garantire stabilità al comparto. La mediazione è ... giornaledipuglia.com “Abbiamo visitato insieme alla delegazione del presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale la Centrale del latte di Cesena. Una realtà cooperativa che proprio quest’anno celebra i 67 anni di attività, dimostrando di mantenere alta la qualità dei suoi pr facebook