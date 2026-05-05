Fatturato oltre i 22 milioni di euro e vendite in aumento | un anno d' oro per la filiera del latte

Nell’ultimo periodo, la filiera del latte ha registrato un fatturato superiore ai 22 milioni di euro e ha visto un aumento delle vendite. Nei giorni scorsi, presso lo stabilimento di Martorano, si è tenuta l’assemblea annuale dei soci della cooperativa che rappresenta questa realtà. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi produttori conferenti, riflettendo l’interesse e l’impegno dei rappresentanti della cooperativa.

Si è svolta nei giorni scorsi, presso lo stabilimento di Martorano, l’annuale assemblea dei soci della Centrale del Latte di Cesena, appuntamento centrale per la vita della cooperativa che ha registrato una partecipazione attiva da parte dei produttori conferenti. L’incontro, coordinato dal.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Latte in Alto Adige: fatturato record a 747 milioni di euro?? Cosa sapere Fatturato lattiero-caseario in Alto Adige a 747,8 milioni di euro nel 2025. Hinojosa raggiunge un fatturato di 848 milioni di euro nel 2025, una crescita del 6% rispetto al precedente anno fiscaleCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ARZANO, Italy, 16 aprile 2026 /PRNewswire/ — Hinojosa, azienda specializzata in soluzioni di imballaggio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Neutalia cresce e si consolida. Fatturato oltre i 22,5milioni: previsti nuovi investimenti; Mutti, 2025 in crescita: fatturato a 777 milioni di euro, utile a 22,5 milioni; Gricar Chemical: fatturato 2025 supera i 19 milioni, annunciata espansione in Spagna; Fatturato 2025 in progressione per ?WeDo Holding, obiettivo 412 milioni nel 2028. Fatturato oltre i 22 milioni di euro e vendite in aumento: un anno d'oro per la filiera del latteIl bilancio 2025 registra un +6% nei ricavi e volumi in crescita. Boom per il gelato e il latte sfuso, sale anche il numero dei dipendenti ... cesenatoday.it Sanita': integratori per 1 italiano su 3 e fatturato 2025 oltre i 5 miliardi (+3,4%)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Gli integratori sono entrati a far parte della routine di una quota sempre piu' ampia della popolazione: piu' di 8 italiani su 10 (85%) li hanno utilizzati ... ilsole24ore.com Assemblea di bilancio: fatturato di circa 215 milioni di euro e un utile di 536mila, con una buona tenuta nei vari settori ed una performance in quello delle macchine, con oltre il 50% in più, favorito dalla transizione 5.0 per l’agricoltura - facebook.com facebook Aerospazio in Spagna in forte crescita Fatturato 2024: 16,15 mld € (+16,2%) Oltre 260.000 addetti 4° posto in Europa per vendite e occupazione Export pari al 61% del settore Un mercato strategico per le PMI italiane Chiedi il supporto di ICE ice.it/it/ser x.com