A Napoli focus su legge obesità e nuove terapie da domani Accademia Sicob 2026

(Adnkronos) – Domani e dopodomani Napoli ospiterà l'Accademia Sicob 2026, percorso annuale di alta formazione dedicato ai medici impegnati nel trattamento dell'obesità. L'evento si terrà all'Hotel Royal Continental e riunirà specialisti da tutta Italia per un confronto scientifico e istituzionale su una delle patologie croniche più diffuse e complesse del nostro tempo. Sotto la direzione scientifica di Maurizio De Luca, l'Accademia Sicob – Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche, affronterà temi centrali come l'inerzia diagnostica e l'inerzia terapeutica dell'obesità, ostacoli ancora frequenti nel percorso di cura, insieme alla necessità di contrastare lo stigma che continua a condizionare l'approccio clinico e sociale alla malattia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il Policlinico San Pietro confermato Centro di Eccellenza SICOB per la cura dell’obesità anche per il 2026Il Policlinico San Pietro, con la sua Unità di Chirurgia Bariatrica guidata dal dottor Cutolo, ha confermato anche per il 2026 il riconoscimento come Centro di Eccellenza SICOB per la cura dell’obesità.

Il Garibaldi è centro di eccellenza per la chirurgia dell'obesità: riconoscimento della SicobLa Sicob ha riconosciuto il Garibaldi come centro di eccellenza nel 2026, perché l’unità guidata dal dottor Luigi Piazza ha dimostrato un alto standard nelle procedure di chirurgia dell’obesità.

