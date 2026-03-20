Fuga di metano durante i lavori a Romano di Lombardia | evacuati 45 bambini da un asilo nido

Durante i lavori in un cantiere a Romano di Lombardia, si è verificata una fuga di metano che ha portato all’evacuazione di un asilo nido vicino. Quindici persone, tra bambini e adulti, sono state portate in un luogo sicuro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Una fuga di metano si è verificata in un cantiere a Romano di Lombardia (Bergamo). Per precauzione, è stato evacuato il vicino asilo nido, con 45 bambini e 11 adulti portati al sicuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Romano, fuga di gas durante scavi: evacuato un asilo nido Sospetta fuga di gas in un asilo: evacuati bambini e maestreOre movimentate all'interno della scuola dell'infanzia “Santa Maria Goretti” per una sospetta fuga di gas. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fuga di metano durante i lavori a... Temi più discussi: Fuga di gas, evacuata una famiglia; Paesana, fuga di gas in via Monviso; Lo schianto in auto e poi la fuga di gas; Fuga di monossido, evacuata una palazzina: 6 persone portate in ospedale. Fuga di gas durante lavori: evacuato asilo nido a RomanoDanneggiata una tubazione durante uno scavo in via Confalonieri: messi in sicurezza 45 bambini e 11 operatori, nessun ferito. ecodibergamo.it Romano, fuga di gas durante scavi: evacuato un asilo nidoTubazione del metano danneggiata da un escavatore in via Confalonieri. Sgomberati 45 bambini e 11 operatori, nessun ferito ... bergamonews.it Si erge carico di fiori il pesco, non tutti diventeranno frutto. Risplendono chiari come spuma rosata attraverso l’azzurro e la fuga di nuvole. Simili a fiori si schiudono i pensieri, centinaia ogni giorno, lasciali fiorire! Lascia a ogni cosa il suo corso! Non chiedere q - facebook.com facebook