Fuga di metano durante i lavori a Romano di Lombardia | evacuati 45 bambini da un asilo nido

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i lavori in un cantiere a Romano di Lombardia, si è verificata una fuga di metano che ha portato all’evacuazione di un asilo nido vicino. Quindici persone, tra bambini e adulti, sono state portate in un luogo sicuro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Una fuga di metano si è verificata in un cantiere a Romano di Lombardia (Bergamo). Per precauzione, è stato evacuato il vicino asilo nido, con 45 bambini e 11 adulti portati al sicuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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