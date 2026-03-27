Ceccano Tesori Ritrovati - 1ª edizione del mercatino del riuso

Il Comune di Ceccano, in collaborazione con l'associazione Artigiani nel Borgo, organizza la prima edizione di un mercatino dedicato al riuso. L’evento si terrà nel centro cittadino e prevede l’esposizione di oggetti realizzati con materiali riciclati, con l’obiettivo di promuovere pratiche sostenibili e il recupero di pezzi unici. La manifestazione si svolge in una giornata di attività e incontri con i partecipanti.

Il Comune di Ceccano, in collaborazione con l'associazione Artigiani nel Borgo, è lieto di invitare la cittadinanza a un evento dedicato alla sostenibilità, al riciclo creativo e alla scoperta di pezzi unici.."Tesori Ritrovati" non è solo un mercatino, ma una scelta concreta per un mondo più. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Ceccano, Tesori Ritrovati - 1ª edizione del mercatino del riuso Articoli correlati Leggi anche: Preparando i coriandoli al mercatino del riuso Ceccano, mercatino degli Artigiani del borgo ODVTorna come ogni seconda domenica del mese l'appuntamento con il mercatino di Ceccano a cura degli artigiani del borgo ODV.