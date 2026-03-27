Ceccano Tesori Ritrovati - 1ª edizione del mercatino del riuso

Da frosinonetoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ceccano, in collaborazione con l'associazione Artigiani nel Borgo, organizza la prima edizione di un mercatino dedicato al riuso. L’evento si terrà nel centro cittadino e prevede l’esposizione di oggetti realizzati con materiali riciclati, con l’obiettivo di promuovere pratiche sostenibili e il recupero di pezzi unici. La manifestazione si svolge in una giornata di attività e incontri con i partecipanti.

Il Comune di Ceccano, in collaborazione con l'associazione Artigiani nel Borgo, è lieto di invitare la cittadinanza a un evento dedicato alla sostenibilità, al riciclo creativo e alla scoperta di pezzi unici.."Tesori Ritrovati" non è solo un mercatino, ma una scelta concreta per un mondo più. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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