Il mercatino di Ceccano

Il mercatino di Ceccano torna nel centro storico, portando in mostra prodotti fatti a mano e oggetti di artigianato. L’evento si svolge tra le vie della zona antica, attirando visitatori interessati a scoprire creazioni artigianali e pezzi di storia locale. Le bancarelle espongono articoli realizzati con cura e abilità, offrendo uno sguardo sulle tradizioni e sulla maestria degli artigiani della zona.

"L’eccellenza del fatto a mano torna a illuminare il cuore del centro storico tra arte, storia e maestria." Torna a Ceccano in piazza 25 luglio domenica 10 maggio dall ore 9.30 - 18.00 (Orario continuato)il mercatino degli Artigiani nel borgo!Passeggiate tra le bancarelle in Piazza 25 Luglio e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il mercatino di Ceccano– Speciale Festa della Donna Ceccano, Tesori Ritrovati - 1ª edizione del mercatino del riusoIl Comune di Ceccano, in collaborazione con l'associazione Artigiani nel Borgo, è lieto di invitare la cittadinanza a un evento dedicato alla... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ceccano - L'Arma dei Carabinieri festeggia i cento anni dell'Appuntato Cesare Casalese; Ceccano - Scoperto cimitero di rifiuti: sequestrati 5 metri cubi interrati, scatta la denuncia; Mercatino della 27^ Festa di Maggio. Sport In Oro - "La Domenica Sportiva dei Dilettanti". . Domenico Mazzone, centrocampista dell'Ottavia, dopo la vittoria sul Ceccano ai "play-out" che ha permesso alla sua squadra di restare in Eccellenza. - facebook.com facebook