Lavora più di tutti E non chiederà mai un aumento | è polemica nel Regno Unito per la pubblicità di una dipendente AI

Nel Regno Unito, è scoppiata una polemica relativa a una pubblicità che ritrae una “dipendente” AI che lavora più di tutti senza mai chiedere un aumento. La campagna ha suscitato discussioni sui temi del sessismo e degli stereotipi di genere nella comunicazione, con particolare attenzione alle rappresentazioni delle professioni e dei ruoli familiari. La pubblicità ha attirato l’attenzione di pubblico e media, generando reazioni contrastanti.

Si parla molto e da tempo di sessismo nella lingua e nella comunicazione, così come di versioni stereotipate delle professioni, degli studi universitari e dei ruoli nelle famiglie. Nel Regno Unito, l’azienda inglese Narwhal Labs che lavora con l’intelligenza artificiale attraverso una piattaforma chiamata DeepBlue OS, che utilizza l’intelligenza artificiale agentica per gestire richieste, contatti, appuntamenti e documenti senza intervento umano, ha recentemente fatto molto discutere per i suoi – a prima vista innoqui – cartelli pubblicitari: l’accusa sarebbe quella di misoginia, ma non solo. «Sempre attiva, mai malata»: la visione stereotipata delle donne come madri lavoratrici.🔗 Leggi su Open.online

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Panoramica sull’argomento

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