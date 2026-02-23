Il piatto più amato delle Olimpiadi di Milano? I numeri parlano chiaro

Il cibo regionale ha riscosso grande successo durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, perché i piatti lombardi e valtellinesi sono stati molto apprezzati. Questi sapori autentici hanno attirato atleti, giornalisti e spettatori, che hanno scelto di assaporare le specialità locali tra una gara e l’altra. La voglia di gustare le tradizioni gastronomiche ha portato a lunghe code nei chioschi di street food e nelle mense ufficiali. La preferenza per questi piatti si è fatta sentire forte e chiara.

Mentre le medaglie volavano sulle piste da sci, un altro “podio” si stava formando. a tavola! Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, i piatti lombardi e valtellinesi hanno conquistato i cuori di atleti, giornalisti e fan, trasformando la cucina in una vera competizione olimpica. Il sondaggio social che ha fatto scalpore. A decretare il piatto preferito è stato un simpatico sondaggio su Instagram lanciato da Lombardia Notizie, l’agenzia di stampa della Regione Lombardia. Tra circa 3mila follower che hanno partecipato, le preferenze sono state chiare: 48% dei voti – il piatto valtellinese più famoso. 🔗 Leggi su Funweek.it

Milano Cortina 2026, i pizzoccheri sono il piatto simbolo delle OlimpiadiPerché i pizzoccheri sono diventati il simbolo di Milano Cortina 2026? Durante un evento di presentazione, alcuni snowboarder americani riprendono il primo assaggio di questo piatto tradizionale, mentre sciatori canadesi, inizialmente scettici, cambiano atteggiamento dopo aver assaggiato le specialità locali.

