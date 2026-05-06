Il calciomercato continua a muoversi con nuovi sviluppi riguardanti il trasferimento di Nkunku. Il Milan ha deciso di non proseguire con l’acquisto del giocatore e ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro. Nel frattempo, il Fenerbahçe si trova in pole position per il cartellino, mentre sui social si osservano commenti e reazioni di tifosi e appassionati. La trattativa sembra ancora aperta, ma le cifre e le dinamiche restano al centro dell’attenzione.

2026-04-29 08:54:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: I palloncini sono tutti sgonfi, rimasti lì, infilati nei calzettoni, in attesa di qualche soffio arrivato molto raramente durante questi mesi. Christopher Nkunku ne ha gonfiati solo sei tra tutte le competizioni in questa stagione: uno in Coppa Italia, il primo, bellissimo ma anche illusorio, contro il Lecce, gli altri cinque in campionato, con l’exploit tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo grazie alla doppietta contro il Verona, il gol del pari a Firenze e i due rigori siglati a Como e a Bologna. Poi, stop: niente più sorrisi, niente più esultanze, niente più colori nelle sue prestazioni.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Nkunku via, l Milan lo scarica e chiede 30 milioni: Fenerbahçe in pole

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