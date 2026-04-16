Carlo Pellegatti, noto giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite un video pubblicato di recente. Ha affermato che il club rossonero non considera Lewandowski come possibile acquisto e ha commentato la cifra di 35 milioni di euro richiesta per Nkunku, definendola eccessiva. Pellegatti ha anche ribadito che il Milan non ha intenzione di puntare sull’attaccante polacco.

Una cena, a Milano, tra Igli Tare, direttore sportivo del Milan e Pini Zahavi, procuratore di Robert Lewandowski, ha richiamato l'attenzione nelle ultime ore. Il club rossonero, come noto, cerca un centravanti di livello in vista della prossima stagione e il polacco, a dispetto dell'età (38) è ancora uno dei bomber più prolifici d'Europa. Potrebbe arrivare a parametro zero, visto che si svincolerà dal Barcellona dopo quattro anni. Non è un caso come ormai da mesi il Diavolo sia sulle tracce dell'ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Si è sparsa la voce della contrarietà dell'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, all'operazione, poiché il massimo dirigente di Via Aldo Rossi vorrebbe invece puntare su un profilo più giovane e dallo stipendio in linea con i parametri economici della società.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti insiste: “Milan, Lewandowski non è un obiettivo. I 35 milioni per Nkunku fanno impazzire”

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