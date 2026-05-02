CdS – Il Milan e Goretzka avanzano | triennale a 5 milioni più bonus

Il Milan e il centrocampista Goretzka sono vicini a un accordo per un contratto triennale. La proposta prevede un salario di circa 5 milioni di euro all’anno più bonus, e l’intesa si basa su un accordo fino al 2026. La notizia è stata diffusa dal Corriere dello Sport, generando discussioni sui social network, dove si continua a commentare da diverse settimane.

2026-05-02 08:56:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: È la seconda settimana consecutiva che succede. Allegri concede ai suoi una giornata libera dagli allenamenti, ma lui non si riposa; anzi: si presenta a Casa Milan per discutere, attorno ad un tavolo, con i suoi dirigenti del prossimo futuro del club. Ieri pomeriggio, dunque, il tecnico livornese è stato nella sede di via Aldo Rossi per incontrare l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, con i quali si è parlato dei prossimi impegni sul campo, decisivi per ottenere l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, e, soprattutto, di calciomercato.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Il Milan e Goretzka avanzano: triennale a 5 milioni più bonus Notizie correlate Dalla Juve al Milan, che colpo: triennale da 5 milioni più bonusMilan letteralmente scatenato sul mercato e pronto a beffare la Juve: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Leggi anche: Goretzka, lo scatto del Milan: pronto un triennale, la trattativa Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cds – Alajbegovic, la Roma accelera: la situazione. Ora incontrerà anche Inter, Milan e Napoli; ALAJBEGOVIC VERSO LA ROMA? CDS: NAPOLI RESTA INTERESSATO MA INDIETRO; CdS - Col suo Cagliari, Barella trascinatore. Chivu, ora di nuovo il Como per provare a fare come Mou; Rabiot decide la sfida: vittoria pesantissima contro il Verona. Cds – Alajbegovic, la Roma accelera: la situazione. Ora incontrerà anche Inter, Milan e Napolil talento bosniaco del Bayer Leverkusen ha le idee chiare sul futuro: vuole giocare in Serie A. La Roma accelera, Inter alla finestra ... msn.com CdS - Stankovic jr, big d'Europa alla finestra: la cessione non è esclusaAltro giro, altro gol. La crescita di Aleksandar Stankovic non si ferma. Nel 6-1 rifilato al Mechelen dal Bruges c'è stata anche la firma del centrocampista ceduto la scorsa estate dall'Inter, per for ... msn.com C'è poco Psg-Bayern nel Napoli Cds: "Conte in Champions non s'è tolto l'etichetta..." x.com Campionati Regionali Individuali e CDS di Prove Multiple a Novara per Allievi e Assoluti. La stessa sede vedrà impegnate le nostre Cadette nell'Esathlon. Sabato CF: 80hs Alto Giavellotto AssF: 100hs Alto Peso 200 AssM: 100 Lungo Peso Alto 400 Domeni - facebook.com facebook