Il mercato della Juventus dipende dall’esito del campionato, che determinerà il budget disponibile per le prossime operazioni di calciomercato. La società aspetta la fine delle competizioni nazionali per pianificare eventuali acquisti o cessioni, considerando anche i ricavi legati alla partecipazione o meno alla Champions League. La cifra di 70 milioni di euro è al centro delle discussioni, ma le decisioni definitive saranno prese solo dopo la conclusione della stagione.

2026-05-06 08:16:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Il mercato della Juve partirà sul serio solo quando il campionato si sarà concluso e la dirigenza potrà stabilire con precisione il budget. Spalletti lo sa benissimo e ha condiviso la strategia. Comolli, Chiellini e Ottolini prevedono un piano con quattro-cinque colpi da aggiungere a un gruppo in larghissima parte confermato in caso di qualificazione Champions, e in questa direzione hanno già avviato dei colloqui e dei sondaggi di programmazione, ma il piano sarebbe ridiscusso senza entrare tra le prime quattro della Serie A.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Mercato Juve, cosa succede con o senza Champions: i 70 milioni in ballo, gli scenari

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