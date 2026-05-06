CdS – Mercato Juve cosa succede con o senza Champions | i 70 milioni in ballo gli scenari
Il mercato della Juventus dipende dall’esito del campionato, che determinerà il budget disponibile per le prossime operazioni di calciomercato. La società aspetta la fine delle competizioni nazionali per pianificare eventuali acquisti o cessioni, considerando anche i ricavi legati alla partecipazione o meno alla Champions League. La cifra di 70 milioni di euro è al centro delle discussioni, ma le decisioni definitive saranno prese solo dopo la conclusione della stagione.
2026-05-06 08:16:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Il mercato della Juve partirà sul serio solo quando il campionato si sarà concluso e la dirigenza potrà stabilire con precisione il budget. Spalletti lo sa benissimo e ha condiviso la strategia. Comolli, Chiellini e Ottolini prevedono un piano con quattro-cinque colpi da aggiungere a un gruppo in larghissima parte confermato in caso di qualificazione Champions, e in questa direzione hanno già avviato dei colloqui e dei sondaggi di programmazione, ma il piano sarebbe ridiscusso senza entrare tra le prime quattro della Serie A.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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