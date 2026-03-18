Il difensore nerazzurro potrebbe lasciare l’Inter, con il Barcellona tra le squadre interessate, mentre la società valuta se cederlo per reinvestire sul mercato. La possibile partenza del giocatore solleva dubbi su chi possa prenderne il posto in difesa. La situazione si sviluppa in un momento in cui le trattative sono in corso e le decisioni potrebbero influenzare la rosa futura.

Cesare Cremonini cantava che "possibili scenari si contendono le nostre vite, mentre noi le stiamo lì a guardare". Chissà se Alessandro Bastoni resta solo "lì a guardare" quello che sta succedendo attorno a lui o se invece riflette davvero su un addio all'Inter. Di sicuro c'è che non mancano le squadre interessate al giocatore nerazzurro, anche perché incarna alla perfezione il concetto di difensore moderno. E sono infatti società dal pensiero moderno quelle che da tempo lo monitorano: su tutte (e pure più di recente) il Barcellona, prospettiva parecchio interessante per Bastoni stesso, ma mesi fa si erano avvicinate anche Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, cosa succede se parte Bastoni? Gli scenari (in campo e sul mercato) per la difesa del futuro

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