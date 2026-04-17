L’Inter avrebbe messo nel mirino Muharemovic, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro avrebbe avviato trattative per portare il giocatore in rosa, ma al momento ci sarebbero delle complicazioni legate alla presenza di un interesse da parte di un’altra squadra. La trattativa con il Sassuolo si scontra con il possibile inserimento della Juventus.

2026-04-15 08:33:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: C’è Muharemovic in cima ai desideri dell’Inter per la difesa. Il bosniaco, in questo momento, è il primo nome per rinforzare un reparto che, la prossima estate, perderà Acerbi e De Vrij. Si tratta di due figure pesanti, che hanno scritto pagine importanti negli ultimi successi nerazzurri, seppure in questa stagione stiano trovando meno spazio rispetto al passato. Insomma, c’è bisogno di almeno un sostituto all’altezza. Che, peraltro, non sarà l’unico volto nuovo per la retroguardia interista. Per Muharemovic, le grandi manovre sono state già avviate. Viale Liberazione sta lavorando sia con il Sassuolo, che ne detiene il cartellino, sia con l’entourage del giocatore.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – L’Inter vuole Muharemovic: nella trattativa con il Sassuolo però c’è il “nodo Juve”

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