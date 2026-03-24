Arezzo, 24 marzo 2026 – Torna al Teatro di Cavriglia, promossa dal Comune e dalla Materiali Sonori, la rassegna “ Primavera a Teatro ”, una serie (quest’anno veramente cospicua) di proposte che provengono dal territorio valdarnese. È l’urgenza del teatro: speciali suggerimenti da una zona ricca di esperienze artistiche che sono anche spazi di aggregazione e socialità, compagnie amatoriali, giovani musicisti emergenti, nuovi progetti. Dopo il successo dell’anteprima con il dott. Filippo Paci, “Melodie dell’anima - ritrovare l’accordo interiore”, la rassegna inizia ufficialmente giovedì 2 aprile con il concerto di Andree Di Foggia, giovane cantante e autrice cavrigliese fra latin e jazz, che sarà accompagnata da Andrea Moracci alla chitarra e Pablo Cancialli alle percussioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rassegna “Primavera a Teatro” sbarca a Cavriglia

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