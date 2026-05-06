cattolici in pericolo con leone

A due giorni dalla visita del segretario di Stato negli Stati Uniti, volta a riavvicinare le relazioni tra il governo americano e la Chiesa cattolica, il presidente ha espresso preoccupazioni riguardo alle condizioni dei fedeli cattolici con il Papa Leone XIV. La visita si era concentrata sulla ricerca di un dialogo tra le parti, ma sono emersi segnali di tensione tra le due istituzioni.

Santa pazienza Donald Trump allarga lo strappo con la Santa sede a sole 48 ore dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano Santa pazienza Donald Trump allarga lo strappo con la Santa sede a sole 48 ore dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano A quarantotto ore dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano, organizzata proprio per ricucire lo strappo fra la Casa bianca e Leone XIV, il presidente Usa è tornato ad attaccare il Papa. In un’intervista all’emittente conservatrice Salem News lo ha accusato di «mettere in pericolo molti cattolici e molte persone» con le sue posizioni sulla guerra in Iran, aggiungendo che al papa andrebbe benissimo se l’Iran avesse un’arma nucleare.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Trump attacca ancora il Papa, scontro con il Vaticano

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