Trump attacca ancora Papa Leone | Sta mettendo in pericolo molti cattolici

In un’intervista rilasciata al canale Salem News, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuove accuse a Papa Leone XIV, affermando che le sue azioni stanno mettendo in pericolo numerosi cattolici e altre persone. Le sue dichiarazioni sono avvenute in vista della visita del Segretario di Stato del paese in Vaticano, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa polemica.

Ennesimo attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV. “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”, ha affermato il presidente statunitense in un’intervista al canale Salem News alla vigilia della visita in Vaticano del Segretario di Stato Marco Rubio. “Immagino che, se dipendesse dal Papa, per lui andrebbe benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare “, ha aggiunto il tycoon, in polemica con Prevost già da diverse settimane. Il primo attacco di Trump a Papa Leone. Il primo attacco di Trump a Papa Leone è arrivato mentre il Pontefice era impegnato nel suo primo viaggio in Africa e soprattutto da quando ha intensificato la sua azione diplomatica volta al raggiungimento della pace.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump attacca ancora il Papa: Leone XIV mette in pericolo molti cattolici

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