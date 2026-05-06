Cattaneo cita De André e silenzia Baldino dopo la sparata | Ci avete lasciato una voragine

Durante la puntata di martedì 5 maggio di DiMartedì, trasmessa su La7 e condotta da Giovanni Floris, si è verificato un acceso scambio tra Alessandro Cattaneo e Vittoria Baldino. Il dibattito si è concentrato sull’azione del governo Meloni, con Cattaneo che ha citato De André e ha criticato duramente Baldino, la quale ha mantenuto il silenzio dopo le sue dichiarazioni.

A DiMartedì, nella puntata di martedì 5 maggio del programma di La7 condotto da Giovanni Floris, va in scena uno scontro tra Alessandro Cattaneo e Vittoria Baldino sull'operato del governo Meloni. La deputata del Movimento 5 Stelle va all'assalto dell'esecutivo, reputandolo “complice del disastro economico generato dalle guerre che Meloni non è stata in grado di combattere”. “Il centrosinistra dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio. Perché francamente ci avete lasciato una situazione. Francamente ci avete lasciato una voragine con il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo preferito fare dei posti di lavoro veri invece che dare il sussidio per dipendere da quello.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cattaneo cita De André e silenzia Baldino dopo la sparata: “Ci avete lasciato una voragine” Notizie correlate De André canta De André a teatro: "Papà ha seminato con le canzoni"De André canta De André, il Best of tour parte dal teatro Rossini di Civitanova domani alle 21 e Cristiano De André continuerà fino in estate... Leggi anche: A grande richiesta si aggiungono 4 nuove date estive al “De Andrè canta De Andrè Best of Tour 2026” Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Alessandro Cattaneo risponde a Baldino e cita De André:Centrosinistra dà buoni consigli quando non può dare il cattivo esempio. Viaggio. La Genova di Fabrizio De AndréTutto inizia tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, da un gruppo di giovani che abitavano nel quartiere della Foce. Scrivevano testi e musiche per passione, e così diedero vita a ... iodonna.it Genova, suites a cinque stelle nella Via del Campo cantata da Fabrizio De AndréGenova – Coraggio. Contrasti. Curiosità. In queste tre c l’architetto Emanuela Brignone Cattaneo fornisce alcune delle coordinate chiave per capire cos’è davvero Palazzo Durazzo Suites. Ovvero: il ... ilsecoloxix.it