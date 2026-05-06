Catanzaro | fermato per molestie il Questore dispone il CPR di Bari

A Catanzaro, un uomo è stato fermato per molestie e successivamente trasferito al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Bari su disposizione del Questore. Le autorità hanno agito sulla base di segnalazioni dei cittadini, senza ricevere una querela formale. La procedura ha portato al trasferimento, che si è concretizzato senza che fosse presentata una denuncia ufficiale. La vicenda solleva interrogativi su come le autorità abbiano deciso di intervenire in assenza di una denuncia penale.

? Cosa scoprirai Perché le segnalazioni dei cittadini non erano state trasformate in denunce?. Come ha fatto il Questore ad agire senza una querela ufficiale?. Chi dovrà convalidare il trasferimento del cittadino nigeriano al CPR?. Quali sono le implicazioni della domanda di protezione presso la Commissione?.? In Breve Wanda Ferro ha espresso sostegno al lavoro del Questore Giuseppe Linares.. La domanda di protezione internazionale è pendente presso la Commissione di Crotone.. Il provvedimento di trattenimento deve ricevere convalida dalla Corte d'Appello.. Il soggetto è stato trasferito presso il centro di permanenza di Bari.. Le Volanti di Catanzaro hanno fermato stamani un cittadino nigeriano per molestie nei pressi di Corso Mazzini, trasferendolo al CPR di Bari dopo il provvedimento del Questore Giuseppe Linares.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro: fermato per molestie, il Questore dispone il CPR di Bari Notizie correlate Telecamere nascoste in un B&B, il Questore dispone la chiusura della strutturaTarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha notificato al proprietario di una struttura ricettiva del capoluogo jonico il provvedimento di... Sala giochi frequentata da pregiudicati: il questore dispone la chiusuraOtto giorni di chiusura per una sala giochi e scommesse di Agrigento, frequentata abitualmente da pregiudicati. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Molestie nel centro di Catanzaro, fermato uomo: trasferito al Cpr di Bari; Catanzaro l’allarme di Corapi | Le molestie nel centro sono intollerabili. Catanzaro: fermato per molestie, nigeriano portato al Cpr di Bari in attesa di valutazione protezione internazionaleUn cittadino di nazionalità nigeriana, che nelle scorse settimane si era reso protagonista di una serie di molestie a donne e ragazze giovani nei pressi di Corso Mazzini, nel centro di Catanzaro, è st ... strettoweb.com Catanzaro, molestie nei confronti di passanti: disposto il provvedimento di trattenimento di un nigeriano – VIDEODiverse le segnalazioni pervenute agli organi di polizia. Era solito consumare pasti presso una struttura locale adibita a mensa solidale ... corrieredellacalabria.it L’8 e 9 maggio il polo fieristico “G. Colosimo” di Catanzaro accoglierà oltre 120 aziende e centinaia di persone. L’evento promosso da Unindustria darà forma a un osservatorio sul mismatch tra figure richieste e percorsi di formazione - facebook.com facebook