Telecamere nascoste in un B&B il Questore dispone la chiusura della struttura

La Polizia di Stato ha chiuso un B&B nel capoluogo jonico dopo aver installato telecamere nascoste all’interno della struttura. Il provvedimento di cessazione dell’attività è stato firmato dal Questore di Taranto. La decisione è stata notificata al proprietario della struttura, che ora non può più esercitare l’attività ricettiva.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha notificato al proprietario di una struttura ricettiva del capoluogo jonico il provvedimento di cessazione dell’attività firmato dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia. Il provvedimento arriva a seguito della denuncia in stato di libertà nei confronti del titolare del Bed & Breakfast, ritenuto presunto responsabile dei reati di interferenza illecita nella vita privata e di omessa comunicazione delle generalità degli ospiti. L’intervento risale allo scorso febbraio, quando gli agenti della Squadra Volante sono giunti nella struttura dopo la segnalazione di un cliente. L’uomo aveva individuato tre telecamere occultate all’interno delle lampade di emergenza, posizionate nella camera da letto, all’ingresso e nell’area piscina. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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