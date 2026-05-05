Sala giochi frequentata da pregiudicati | il questore dispone la chiusura

Un’operazione della polizia ha portato alla chiusura di una sala giochi e scommesse situata in provincia di Agrigento. La decisione è stata presa dal questore, che ha disposto una sospensione di otto giorni. La sala era abitualmente frequentata da persone con precedenti penali. L’intervento fa parte di un’azione più ampia volta a controllare le attività di gioco e prevenire la presenza di soggetti con precedenti.

Otto giorni di chiusura per una sala giochi e scommesse di Agrigento, frequentata abitualmente da pregiudicati. Il provvedimento è stato disposto dal questore Tommaso Palumbo in base al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.A far scattare la sospensione sono stati i controlli della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sala scommesse di Arezzo frequentata da pregiudicati socialmente pericolosi, il provvedimento del QuestoreLa licenza di una sala scommesse nel centro di Arezzo è stata sospesa per quindici giorni dopo che la Questura ha riscontrato la presenza abituale di... Frequentata da persone pericolose e pregiudicate, sala scommesse chiusa dal questoreLa sala scommesse e vlt di Campo di Marte è chiusa da oggi e per i prossimi trenta giorni. Panoramica sull’argomento Si parla di: Abituale ritrovo di pregiudicati: il questore chiude una sala giochi; Sala scommesse chiusa, il Tar annulla la sospensione: Dubbi sui presupposti.