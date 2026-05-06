Nelle campagne tra Catania e Adrano, le forze dell'ordine hanno sequestrato armi e munizioni durante un'operazione in un’area rurale. Sono stati arrestati quattro persone coinvolte nel traffico di armi modificate e caricatori nascosti tra i terreni. Durante il blitz, sono stati rinvenuti diversi strumenti e materiali utilizzati per alterare le armi, oltre a un deposito clandestino di munizioni.

? Cosa scoprirai Dove sono stati nascosti i caricatori e le armi modificate?. Cosa hanno trovato gli agenti nei fondi rurali di Adrano?. Come facevano a circolare fucili rubati senza destare sospetti?. Chi gestiva il traffico di munizioni da guerra nel Catanese?.? In Breve Sequestrate 41 cartucce e munizioni da guerra da 20 mm nei fondi di Adrano.. Recuperati fucili rubati e armi artigianali durante le perquisizioni nei terreni rurali.. Identificati 4 pregiudicati tra i 38 e i 44 anni coinvolti nell'operazione.. Ritrovate pistole 7,65 senza matricola e caricatori nascosti in mobili e cucine.. La Squadra Mobile di Catania e gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato quattro uomini dopo un massiccio sequestro di armi e munizioni tra abitazioni private, magazzini e terreni agricoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania e Adrano: sequestro di armi e munizioni, 4 arresti in zona rurale

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