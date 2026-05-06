A Castorano sono state installate le prime isole ecologiche smart, integrate nel sistema di raccolta differenziata finanziato dal PNRR. Le nuove strutture sono state collocate in punti strategici del paese, con accesso tramite app dedicata e badge magnetico. I nuovi cassonetti consentono di smaltire i rifiuti differenziati in modo più semplice, grazie a tecnologie che permettono il monitoraggio in tempo reale del livello di riempimento.

? Cosa scoprirai Dove verranno posizionate esattamente le nuove isole ecologiche smart?. Come si potrà accedere ai nuovi cassonetti per la differenziata?. Quali benefici concreti porterà il nuovo sistema sulla Tari comunale?. Quando entreranno ufficialmente in funzione le nuove strutture di raccolta?.? In Breve Installazione di 12 cassonetti da mille litri e 18 contenitori per l'umido.. Accesso tramite tessera green o sanitaria per monitorare i flussi digitali.. Obiettivo riduzione Tari tramite aumento differenziata con supporto tecnico di Picenambiente.. Operatività completa prevista entro fine maggio per le zone di San Silvestro.. Il Comune di Castorano avvierà entro la fine di maggio il nuovo piano di gestione dei rifiuti con l’installazione di isole ecologiche smart e numerosi cassonetti distribuiti sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castorano: al via le isole smart e i nuovi cassonetti PNRR

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