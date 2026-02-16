Cassonetti interrati il Comune | Saranno eliminati 100mila euro per le nuove isole ecologiche

Il Comune di Cesenatico decide di eliminare i cassonetti interrati di Piazza Matteotti, dopo le proteste dei cittadini e la raccolta firme presentata all'Urp. La vicesindaca Lorena Fantozzi spiega che il progetto delle nuove isole ecologiche costerà circa 100.000 euro e mira a migliorare la gestione dei rifiuti nel centro storico. Per ora, si lavora per trovare soluzioni più visibili e pratiche per la raccolta differenziata.

«Entrambe le isole ecologiche interrare presenti nel nostro territorio comunale presentavano da tempo criticità che erano oggetto di confronto tra i tecnici comunali ed Hera La vicesindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi chiarisce la situazione dei cassonetti interrati di Piazza Matteotti dopo la raccolta firme dei cittadini depositata all'Urp nei giorni scorsi. "Entrambe le isole ecologiche interrate - spiega - presenti nel nostro territorio comunale presentavano da tempo criticità che erano oggetto di confronto tra i tecnici comunali ed Hera. L'isola ecologica di piazza del Monte, sebbene più moderna di quella di piazza Matteotti, è spesso oggetto di interventi di riparazione e la sua funzionalità è risultata compromessa.