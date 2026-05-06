Castione Baratti i residenti | Sversamenti nel torrente Termina odore nauseabondo in tutta la vallata

Martedì 5 maggio, i residenti di Castione Baratti hanno segnalato sversamenti nel torrente Termina, che hanno causato un odore nauseabondo diffuso in tutta la vallata. La situazione si è verificata a partire dal pomeriggio e ha attirato l'attenzione di chi vive nella zona, preoccupato per la presenza di sostanze non identificate che hanno alterato l'ambiente naturale. Nessuna informazione ufficiale sulle cause di questi sversamenti è stata ancora comunicata.

Una situazione anomala si è verificata, a partire dal pomeriggio di martedì 5 maggio, all'interno del torrente Termina, nella zona di Castione Baratti. I residenti hanno segnalato la presenza di un liquido, non ancora identificato, all'interno delle acque, oltre alla presenza di un odore.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Nettuno, odore nauseabondo svela il mistero del 75enne in cantinaUn uomo di 75 anni è stato ritrovato senza vita all’interno di una cantina di un edificio residenziale a Nettuno, dopo che il persistente odore... La città invasa da un odore nauseabondo, gli specialisti individuano la causa: "Non è nocivo per la salute"Un odore acre, persistente, descritto da molti come simile a “pesce in putrefazione”.