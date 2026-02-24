La città invasa da un odore nauseabondo gli specialisti individuano la causa | Non è nocivo per la salute

Un odore sgradevole, simile a pesce in putrefazione, ha invaso Forlì a partire da martedì mattina. Gli esperti hanno identificato la causa in un malfunzionamento di un impianto di trattamento dei rifiuti vicino alla città. Nonostante il cattivo odore, hanno assicurato che non rappresenta un rischio per la salute dei residenti. La questione ha suscitato molte proteste tra i cittadini, che chiedono interventi tempestivi. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Un odore acre, persistente, descritto da molti come simile a “pesce in putrefazione”. Da martedì mattina Forlì è alle prese con un forte odore sgradevole. Le segnalazioni sono arrivate sia sui social sia alla redazione di ForlìToday, oltre che ad Arpae e alla sala operativa dei Vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito da Arpae, il cattivo odore è riconducibile allo spandimento di borlanda, una sostanza fertilizzante di origine naturale utilizzata in agricoltura biologica. La borlanda è un concime organico di origine naturale e di consistenza liquida e viscosa, solubile in acqua, che si ottiene dagli scarti delle barbabietole. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Odore nauseabondo in diverse zone della città, segnalazioni da più quartieri: "Sembra pesce marcio"Un cattivo odore simile a pesce marcio ha invaso Forlì, causato da un problema ambientale che coinvolge più quartieri.

Schiuma bianca e odore nauseabondo: la segnalazione da Contrada SerretelleUn residente di Contrada Serretelle segnala la presenza di una schiuma bianca e di un odore sgradevole nell’area.

