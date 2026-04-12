Nettuno odore nauseabondo svela il mistero del 75enne in cantina

A Nettuno, un uomo di 75 anni è stato trovato morto all’interno di una cantina di un edificio residenziale. Il corpo è stato scoperto dopo che un odore forte e sgradevole proveniente dal locale aveva indotto i vicini a chiamare le forze dell’ordine. Le autorità sono intervenute sul posto per gli accertamenti e il recupero della salma. La causa del decesso sarà oggetto di ulteriori indagini.

Un uomo di 75 anni è stato ritrovato senza vita all’interno di una cantina di un edificio residenziale a Nettuno, dopo che il persistente odore nauseabondo emanato dal locale aveva spinto i residenti a richiedere l’intervento delle autorità. Il corpo, rinvenuto in uno stato di decomposizione avanzata, giaceva in un ambiente chiuso dall’interno, portando alla luce una tragica vicenda di isolamento durata diverse settimane. Il presagio olfattivo e l’intervento dei carabinieri. La quiete del condominio è stata infranta da una segnalazione che, inizialmente, sembrava legata a un semplice problema di igiene o di manutenzione degli spazi comuni. Una donna che abita nello stabile aveva infatti percepito, già da diverse settimane, un’esalazione sgradevole e continua proveniente dai piani seminterrati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nettuno, odore nauseabondo svela il mistero del 75enne in cantina Odore nauseabondo in classe: evacuata la scuola mediaE' successo oggi 23 gennaio alle 15 all'istituto Pacinotti di via Cristoforis alla Stanga. Nettuno, shock in condominio: scoperto il cadavere di un 75enne in putrefazioneNettuno – Una scoperta macabra ha scosso la tranquillità di un condominio a Nettuno, dove l’intervento dei carabinieri ha messo fine a un mistero che...