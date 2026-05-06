Sono aperte le selezioni per attori e comparse che prenderanno parte alle riprese del nuovo film ambientato tra Torino e le Langhe. La produzione cerca figure di diverse età per ruoli principali e secondari. Le riprese si svolgeranno in varie location della regione, coinvolgendo sia zone urbane che aree rurali. Le candidature sono aperte a chi desidera partecipare come professionista del settore o come comparsa.

? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti ricercati per i ruoli principali?. Dove si svolgeranno esattamente le riprese tra Torino e le Langhe?. Come funziona la procedura digitale per inviare il proprio video?. Quali sono i requisiti per ottenere il compenso previsto sul set?.? In Breve Ricerca 4 attori principali, 12 figure secondarie e 3 comparse specializzate.. Candidature tramite modulo online con età richiesta tra 20 e 60 anni.. Riprese previste per la settimana del 25 maggio 2026 tra Torino e Langhe.. Selezione garantisce pari opportunità secondo la Legge 9031977 per entrambi i sessi.. Tra le colline piemontesi e le strade della provincia, la ricerca di nuovi volti per un progetto cinematografico denominato Truck inizierà ufficialmente nella settimana del 25 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casting in Piemonte: ricercati attori e comparse per il film Truck

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