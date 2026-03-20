A Bologna, tra fine marzo e l’estate 2026, sono previsti nuovi casting per comparse e attori che coinvolgeranno aspiranti del settore. Le selezioni si svolgeranno in diverse locations dell’Emilia-Romagna e sono aperte a chi desidera partecipare come figurazioni o attori. Sono stati pubblicati requisiti specifici e modalità di candidatura per chi vuole inserirsi nel mondo del cinema e della serialità locale.

Bologna, 20 marzo 2026 - Il cinema e la serialità tornano a muovere il territorio emiliano-romagnolo e, con loro, anche il mercato del lavoro creativo: tra fine marzo e l’estate sono in programma nuovi provini che coinvolgeranno aspiranti attori e semplici figurazioni. Due nuove audizioni si uniscono alla lista dei casting: una a Cervia per una serie tv e una a Bologna, dove si cercano protagonista e co-protagonista. Ecco di cosa si tratta e come partecipare. Serie tv a Cervia. La prima opportunità riguarda una nuova serie televisiva prodotta da Wildside, società di produzione già nota per numerosi titoli di successo nel panorama italiano, alla caccia di figurazioni e comparse per un nuovo progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comparse e attori cercansi, gli ultimi casting in Emilia Romagna: requisiti e come candidarsi

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