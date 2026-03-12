Nuovi casting per attori e comparse | ecco le figure richieste in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna sono stati annunciati nuovi casting per attori e comparse, con l’obiettivo di selezionare figure per progetti cinematografici indipendenti. L’iniziativa riguarda diverse località della regione e si rivolge a persone interessate a partecipare a produzioni audiovisive. Le selezioni sono aperte e si svolgeranno nelle prossime settimane, con dettagli sui requisiti e modalità di partecipazione pubblicati sui canali ufficiali.

Bologna, 12 marzo 2026 - Il cinema indipendente si muove in Emilia Romagna e apre le porte a nuovi volti. Tra documentari e cortometraggi, la regione diventa scenario di storie intense e ricche di emozione, dove la vita quotidiana e le vicende personali si trasformano in narrazione visiva. Sono due i progetti che cercano interpreti: il documentario "Un blues per la vita", che racconta il miracolo della musicoterapia, e il cortometraggio "DIRT" di Davide Mastrangelo, che esplora le tensioni nascoste della provincia. Le riprese sono previste tra marzo e maggio 2026, e le produzioni cercano attori e comparse pronti a mettersi in gioco. Ecco come partecipare.