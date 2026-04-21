Scoppia il caso Corona | Falsissimo sul palco a Castiglioncello ma è bagarre in Comune

A Castiglioncello si accendono i riflettori sul concerto dell’ex paparazzo previsto per agosto. La notizia ha generato polemiche e reazioni contrastanti tra cittadini e amministratori comunali. La discussione riguarda la veridicità di alcune affermazioni fatte dall’artista durante un evento pubblico, mentre nel frattempo si moltiplicano le voci e le prese di posizione ufficiali. La vicenda ha portato a un acceso confronto tra diverse parti coinvolte.

Rosignano Marittimo, 21 aprile 2026 – Scoppia il caso Fabrizio Corona a Castiglioncello. Nella frazione costiera ad agosto è previsto uno show dell’ex re dei paparazzi. Corona metterà in scena, in versione teatrale, il suo “Falsissimo”, il contestato show che va “in onda” su youtube e che in questi mesi ha collezionato milioni di visualizzazioni. L’appuntamento è per mercoledì 5 agosto e i biglietti sono in vendita. Ma l’organizzazione di questo spettacolo non va giù in particolare al Partito Democratico di Rosignano Marittimo. Che in una nota contesta l’opportunità di concedere il palco di Castello Pasquini, dove si svolgerà l’evento, a Fabrizio Corona.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scoppia il caso Corona: “Falsissimo” sul palco a Castiglioncello, ma è bagarre in Comune Alfonso Signorini Esclusivo abbonati Fabrizio Corona Falsissimo #alfonsosignorini Notizie correlate Leggi anche: "Falsissimo": Fabrizio Corona sul palco senza filtri “A Sanremo non puoi farlo”. Can Yaman sul palco dell’Ariston, poi scoppia il casoL’eco della prima serata del Festival di Sanremo 2026 continua a farsi sentire anche fuori dal palco dell’Ariston. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il principe William incassa 2,5 milioni di sterline per un carcere inagibile: scoppia il caso degli affitti d'oro; Cartelle cliniche a pagamento in Lombardia, scoppia il caso: La prima copia deve essere gratuita; Felipe VI, il libro che scuote la corona: presunte relazioni e bisessualità, nomi eccellenti fanno esplodere il caso; Omicidio alla darsena: fermato un 36enne - POP. Vip spiati, scoppia il caso Equalize tra indagini, polemiche e rivelazioniVip spiati nel caso Equalize, chi rischia e cosa emerge ora Nel procedimento giudiziario sul presunto sistema di spionaggio Equalize, la Procura ipoti ... assodigitale.it Fabrizio Corona, in Toscana una puntata live di Falsissimo aperta al pubblico – e scoppia la polemicaCASTIGLIONCELLO. Nella programmazione degli eventi estivi al castello Pasquini spunta l’appuntamento con lo spettacolo Falsissimo di Fabrizio Corona. Data e ora: 5 agosto alle 21,30. Apriti cielo. L ... msn.com Macerata, scoppia l'incendio in casa: coppia di anziani all'ospedale, salvato il loro animale facebook Scoppia lo scandalo sulla Flotilla La Flotilla di Greta è un circo: ora scoppia il sexgate x.com