Palazzo delle Misture il cocktail bar che propone drink insoliti o dimenticati

Il Palazzo delle Misture ha aperto le sue porte, portando in città un cocktail bar dedicato a drink insoliti e dimenticati. La causa di questa novità deriva dalla volontà di riscoprire ricette antiche, alcune delle quali erano scomparse dai menu da decenni. Tra bottiglie rare e miscele segrete, il locale propone un viaggio tra sapori che sembravano perduti. La clientela può ora gustare un patrimonio liquido che rischiava di scomparire.

© Panorama.it - Palazzo delle Misture, il cocktail bar che propone drink insoliti o dimenticati

Una memoria liquida che rischiava di dissolversi, formule alchemiche cadute nell’oblio ormai da decenni, ricette che un tempo scandivano serate di intelletto ma anche di ozio e trasgressione. Al Palazzo delle Misture di Bassano del Grappa, i fratelli Gianluca e Andrea Camazzola hanno fatto della riscoperta un manifesto: tra soffitti a volta e cristalli tirati a lucido, non si serve soltanto da bere, ma si celebra una specie di rito di filologia applicata al bicchiere. È il profondo rispetto per la storia, e il desiderio di conservare qualcosa di bello e di buono. L’archeologia del cocktail. La storia comincia nel 2010, quando i due bartender bassanesi trasformano l’antico Monte di Pietà (edificio del 1494, con lo storico stemma cittadino dei leoni rampanti) in un laboratorio sperimentale di «cultura mixologica». 🔗 Leggi su Panorama.it Batteri fecali nel cocktail? Meglio evitare la fetta di limone o di arancia nel drink. Matteo Bassetti: “E’ una delle cose che ne contiene di più in assoluto”Nel mondo dei cocktail, una fetta di limone o d’arancia si rivela più rischiosa di quanto sembri. Cocktail e zodiaco a Milano: la nuova drink list di ByIT Brera firmata da Dario SchiavoniDario Schiavoni ha creato una nuova drink list per ByIT Brera a Milano, ispirata ai segni dello zodiaco. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. A due passi dal fiume di Bassano del Grappa c'è un inaspettato cocktail bar d'avanguardiaBassano del Grappa rappresenta un avamposto di quella che io chiamo, con malcelato campanilismo, la resistenza provinciale di questo Paese. Un Paese che ha certamente nelle sue città di maggiori ... gamberorosso.it