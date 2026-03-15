C' è un paese dove in tre anni gli abitanti sono aumentati del 4% | il segreto di Montescudo-Monte Colombo

Nel Comune di Montescudo-Monte Colombo, negli ultimi tre anni, la popolazione è aumentata del 4%, portando il numero di abitanti a oltre 6.000. La crescita demografica si è verificata in un periodo in cui altri territori hanno registrato stabilità o cali. La comunità continua a espandersi, mantenendo un ritmo che si distingue rispetto ad altre zone limitrofe.

La popolazione continua a crescere, superando quota 7 mila abitanti: il comune si conferma tra i più giovani dell’Emilia-Romagna, con la quota più bassa di Over 75 La popolazione del Comune di Montescudo-Monte Colombo continua a crescere. Negli ultimi tre anni si è infatti passati dai 6.847 abitanti del 2023 ai 7.092 del 2025, con un aumento complessivo di 245 residenti, pari a una crescita del 3,6%. Il territorio si distingue anche per una composizione demografica particolarmente giovane. Nella provincia di Rimini Montescudo-Monte Colombo è infatti tra i comuni con la maggiore percentuale di giovani, mentre a livello regionale registra la quota più bassa di “grandi anziani” (over 75), pari all’8,3%. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Tutti gli stipendi dei sindaci forlivesi e quanto sono aumentati negli anniEcco a quanto ammontano oggi i compensi dei primi cittadini di tutti i comuni della provincia di Ravenna. Tutti gli stipendi dei sindaci ravennati e quanto sono aumentati negli anniEcco a quanto ammontano oggi i compensi dei primi cittadini di tutti i comuni della provincia di Ravenna. Tutto quello che riguarda C'è un paese dove in tre anni gli... Temi più discussi: C'è un paese dove in tre anni gli abitanti sono aumentati del 4%: il segreto di Montescudo-Monte Colombo; Verso il voto referendario: la prossima settimana eventi dei Comitati a Cattolica, Coriano e Montescudo – Monte Colombo; Referendum, le ragioni del No a Cattolica, Coriano e Montescudo; Valconca, eventi dal 9 al 15 marzo. Montescudo-Montecolombo, un Comune in crescita: in tre anni 245 abitanti in piùMontescudo - Montecolombo è un comune in crescita. Infatti negli ultimi tre anni si è passati da 6.847 abitanti del 2023 a 7.092 del 2025, con un aumento di ... chiamamicitta.it Crescita demografica a Montescudo-Monte Colombo: +3,6% in tre anniLa popolazione sale da 6.847 abitanti nel 2023 a 7.092 nel 2025, con una quota di giovani tra le più alte della Regione Emilia Romagna ... altarimini.it La popolazione sale da 6.847 abitanti nel 2023 a 7.092 nel 2025, con una quota di giovani tra le più alte della Regione Emilia Romagna #MontescudoMontecolombo #Attualita x.com Montescudo-Monte Colombo, popolazione in crescita: è il Comune con meno anziani in Emilia-Romagna facebook