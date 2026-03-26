Giuli al monumento di Colombo a New York | Usa e Italia lavorano insieme attraverso la cultura – Il video

Un video mostra una cerimonia a New York in cui una rappresentante italiana si rivolge a un monumento dedicato a Cristoforo Colombo. La persona sottolinea che la memoria dell'esploratore rappresenta un patrimonio importante per gli Stati Uniti. La scena si svolge il 24 marzo 2026 e mette in evidenza la collaborazione tra Italia e Stati Uniti attraverso la cultura.

(Agenzia Vista) New York, 24 marzo 2026 “La presenza e la memoria di Cristoforo Colombo è un elemento di grande ricchezza per gli Stati Uniti. Il popolo americano vede in Colombo, e negli italiani che vivono in America, una presenza che ne ha arricchito l’identità da secoli, e questo ci rende tutti orgogliosi. Stati Uniti e Italia stanno lavorando fecondamente attraverso la cultura e la diplomazia culturale per rimanere uniti. E per fare in modo che la nostra Nazione sia il capofila, tra quelle europee, nel tenere stretto il rapporto con questo magnifico popolo”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, negli Stati Uniti in visita istituzionale, deponendo una corona di fiori al monumento dedicato a Cristoforo Colombo a Columbus Circle. 🔗 Leggi su Open.online

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Giuli al monumento di Colombo a New York: Usa e Italia lavorano insieme attraverso la cultura

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