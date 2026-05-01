La Sonrisa chiude | il Comune progetta future iniziative per il Castello delle Cerimonie

Il locale noto come Sonrisa ha chiuso i battenti, e il Comune ha annunciato piani per sviluppare nuove iniziative nel Castello delle Cerimonie. La struttura è passata ufficialmente al patrimonio pubblico, con l’intenzione di avviare progetti futuri per il suo utilizzo. La decisione è stata comunicata attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di intervento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sembra ormai giunta al termine la vicenda legale che ha coinvolto La Sonrisa, l’iconico hotel e ristorante noto come il Castello delle Cerimonie. Recentemente, la struttura è ufficialmente diventata parte del patrimonio pubblico, grazie al trasferimento di proprietà al Comune di Sant’Antonio Abate. Questo passaggio segna un’importante svolta nella storia di un luogo che ha vista celebrare numerosi eventi e cerimonie. Con il trasferimento di proprietà, si apre una nuova fase per La Sonrisa. Si prevede ora lo sgombero della struttura e delle abitazioni adiacenti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - La Sonrisa chiude: il Comune progetta future iniziative per il Castello delle Cerimonie. Notizie correlate Castello delle Cerimonie, “La Sonrisa” diventa proprietà del comune di Sant’Antonio AbateSvolta nella vicenda del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, noto al grande pubblico come il “Castello delle Cerimonie”. La Sonrisa resta aperta per ora: sul “Castello delle Cerimonie” dovrà decidere il giudice ordinarioIl Tar Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso del Grand Hotel La Sonrisa per annullare la delibera di acquisizione a patrimonio del Comune... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Si chiude il sipario sul Castello delle Cerimonie: addio alla Sonrisa, finisce un’epoca; Il Grand Hotel La Sonrisa verso lo sgombero, il Comune di Sant'Antonio Abate ora è proprietario del Castello delle Cerimonie; Il Castello delle Cerimonie diventa proprietà del comune di Sant'Antonio Abate; La Sonrisa passa al Comune di Sant’Antonio Abate. La Sonrisa chiude: il Comune progetta future iniziative per il Castello delle Cerimonie.Con il trasferimento di proprietà, si apre una nuova fase per La Sonrisa. Si prevede ora lo sgombero della struttura e delle abitazioni adiacenti. Al momento, le feste e le cerimonie programmate ... napolipiu.com Si chiude il sipario sul Castello delle Cerimonie: addio alla Sonrisa, finisce un’epocaNAPOLI (Di Anna Calì) - Si chiude il sipario sul Castello delle Cerimonie. Addio ai matrimoni da favola, alle serenate dei cantanti neomelodici all’ingresso ... napolivillage.com Il “Castello delle Cerimonie” cambia definitivamente volto Il Grand Hotel La Sonrisa entra ufficialmente nel patrimonio del Comune di Sant’Antonio Abate: si chiude così una lunga vicenda giudiziaria e si apre una nuova fase per l’intera area. Con la trascrizi - facebook.com facebook