La Sonrisa chiude | il Comune progetta future iniziative per il Castello delle Cerimonie

Da napolipiu.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il locale noto come Sonrisa ha chiuso i battenti, e il Comune ha annunciato piani per sviluppare nuove iniziative nel Castello delle Cerimonie. La struttura è passata ufficialmente al patrimonio pubblico, con l’intenzione di avviare progetti futuri per il suo utilizzo. La decisione è stata comunicata attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di intervento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sembra ormai giunta al termine la vicenda legale che ha coinvolto La Sonrisa, l’iconico hotel e ristorante noto come il Castello delle Cerimonie. Recentemente, la struttura è ufficialmente diventata parte del patrimonio pubblico, grazie al trasferimento di proprietà al Comune di Sant’Antonio Abate. Questo passaggio segna un’importante svolta nella storia di un luogo che ha vista celebrare numerosi eventi e cerimonie. Con il trasferimento di proprietà, si apre una nuova fase per La Sonrisa. Si prevede ora lo sgombero della struttura e delle abitazioni adiacenti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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