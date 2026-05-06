? Cosa scoprirai Come potrà l'olio prodotto trasformare la vita dei giovani NEET?. Chi guiderà concretamente il progetto Oil for Job nel territorio?. Dove si svolgeranno i percorsi formativi per i ragazzi in difficoltà?. Quali mestieri antichi verranno recuperati grazie a questo terreno confiscato?.? In Breve Inaugurazione venerdì 8 maggio alle 10:30 in contrada Piano Vignazzi.. Progetto Oil for Job rivolto a giovani NEET tra 18 e 29 anni.. Partecipazione del magistrato Antonio Mazza e degli istituti Pitrè, Pascoli-Pirandello e Piersanti Mattarella.. Attività agricole e artigianali per ragazzi in percorsi penali o in comunità.. Venerdì 8 maggio alle ore 10:30, in contrada Piano Vignazzi, la cooperativa sociale Pimlico inaugurerà un uliveto confiscato alla mafia che porterà il nome del Beato Rosario Angelo Livatino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castellammare: nasce l’uliveto di Livatino per il lavoro dei giovani

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