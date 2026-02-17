Giovani futuro e lavoro | nasce Cortona Orienta
Il Comune di Cortona ha lanciato “Cortona Orienta” per aiutare i giovani a trovare un impiego, in risposta alla crescente difficoltà delle aziende di trovare lavoratori qualificati. Durante la presentazione, sono stati annunciati appuntamenti e percorsi formativi mirati, pensati per collegare meglio scuola e mondo del lavoro.
Accompagnare i giovani che faticano a trovare la propria strada e, allo stesso tempo, rispondere al bisogno sempre più urgente delle imprese di reperire manodopera qualificata. È questo l'obiettivo di "Cortona Orienta", il progetto promosso da Confartigianato Imprese Arezzo, in collaborazione con il Comune di Cortona, pensato per creare un ponte concreto tra scuola, mondo del lavoro e sistema produttivo locale. Cortona Orienta nasce come percorso di orientamento e affiancamento mirato, rivolto in particolare ai giovani che si trovano in una fase di incertezza rispetto al proprio futuro professionale.
Giovani, orientamento e lavoro: nasce “Cortona Orienta” per rispondere ai bisogni del territorio
Il progetto “Cortona Orienta” nasce dalla richiesta di un gruppo di giovani che desiderano trovare più facilmente un’occupazione nella zona di Cortona.
