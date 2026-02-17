Giovani futuro e lavoro | nasce Cortona Orienta

Il Comune di Cortona ha lanciato “Cortona Orienta” per aiutare i giovani a trovare un impiego, in risposta alla crescente difficoltà delle aziende di trovare lavoratori qualificati. Durante la presentazione, sono stati annunciati appuntamenti e percorsi formativi mirati, pensati per collegare meglio scuola e mondo del lavoro.

Un progetto per accompagnare i ragazzi nella scelta del futuro professionale e aiutare le imprese a reperire manodopera qualificata Accompagnare i giovani che faticano a trovare la propria strada e, allo stesso tempo, rispondere al bisogno sempre più urgente delle imprese di reperire manodopera qualificata. È questo l’obiettivo di “Cortona Orienta”, il progetto promosso da Confartigianato Imprese Arezzo, in collaborazione con il Comune di Cortona, pensato per creare un ponte concreto tra scuola, mondo del lavoro e sistema produttivo locale. Cortona Orienta nasce come percorso di orientamento e affiancamento mirato, rivolto in particolare ai giovani che si trovano in una fase di incertezza rispetto al proprio futuro professionale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il progetto “Cortona Orienta” nasce dalla richiesta di un gruppo di giovani che desiderano trovare più facilmente un’occupazione nella zona di Cortona.

