Giovaninfesta 2026 il vescovo cita Livatino e urla ai giovani | Siate sentinelle di giustizia
Nella piazza principale di Canicattì, centinaia di giovani provenienti da 194 parrocchie dell’Agrigentino hanno partecipato all’avvio di Giovaninfesta 2026. Durante l’evento, il vescovo ha citato il giudice Livatino e ha rivolto un appello ai giovani, invitandoli a essere sentinelle di giustizia. La manifestazione, che si svolge annualmente, ha coinvolto diverse attività e momenti di incontro dedicati ai ragazzi della zona.
I giovani, provenienti da 194 parrocchie dell’Agrigentino, hanno invaso piazza Dante a Canicattì. L'edizione 2026 del Giovaninfesta ha avuto inizio. L'arcivescovo, Alessandro Damiano, sul palco appositamente allestito ha lanciato un appello accorato. E lo ha fatto citando il giudice beato Rosario.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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