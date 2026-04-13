Lite fuori da discoteca degenera ferito un giovane

Un giovane è rimasto ferito durante una lite avvenuta fuori da una discoteca in via Pratese, a Firenze. L’incidente si è verificato nel corso della serata, quando una discussione tra più persone è sfociata in violenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze. Le condizioni del ferito non sono ancora state rese note.

Al culmine di una lite fuori dal locale è rimasto ferito un giovane nei pressi di una nota discoteca fiorentina, in via Pratese. È successo durante il fine settimana, in particolare nella notte tra venerdì e sabato.Da capire da cosa sia partita la discussione, poi degenerata e finita con.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Firenze: lite fuori da discoteca nella notte, 23enne feritoFIRENZE – La notte scorsa, 11 aprile 2026, in via Pratese a Firenze è scattato l’allarme per una lite fuori da una discoteca. Lite degenera in via Pozzo, spunta un coltello: un feritoCarabinieri e mezzi del 118 sono accorsi nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio all'angolo tra via Pozzo e via Alberoni per un'aggressione con... Rissa fuori dalla discoteca… arrivano i poliziotti | Gilera Discoteche Life Edition