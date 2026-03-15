La lite per una vettura degenera e finisce a colpi di fucile | un ferito

Sabato mattina a Montesano Salentino, una lite tra due persone si è trasformata in un episodio violento con l’uso di armi da fuoco. Durante la colluttazione, un uomo di 31 anni è stato colpito alla tibia da un colpo di fucile ad aria compressa. L’episodio è avvenuto in un contesto di tensioni preesistenti tra i coinvolti. La scena si è conclusa con il ferimento e l’intervento delle forze dell’ordine.

È accaduto nella mattinata di ieri, a Montesano Salentino, dove padre e figlio avrebbero chiesto conto ad un 39enne per aver danneggiato la loro auto ma sarebbe nato un diverbio tra le parti sfociato in violenza Sono vaghe e in fase di ricostruzione le fasi della vicenda consumatasi nelle scorse ore e su cui stanno cercando di far luce i carabinieri della stazione di Specchia, intervenuti a ridosso degli accadimenti. Stando a quanto finora emerso, un 39enne del posto, in circostanze da chiarire, avrebbe danneggiato un’auto con una pietra. Il proprietario della vettura, accompagnato dal figlio 31enne, si sarebbe presentato in casa dell’uomo, per richiedere conto del danno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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