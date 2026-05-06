A Cassino, una donna di 27 anni è stata denunciata per aver utilizzato online la foto di una coetanea di 29 anni senza il suo consenso. La presunta responsabile avrebbe condiviso l’immagine su un social network, causando un danno all’immagine della vittima. L’indagine ha portato alla denuncia per il reato di sostituzione di persona, con l’obiettivo di chiarire i dettagli dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Una denuncia per sostituzione di persona, questo il bilancio di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato a Cassino. Una donna di 27 anni è stata accusata di aver utilizzato le immagini di una coetanea su una nota piattaforma social, danneggiando la reputazione della vittima. L’operazione a Cassino Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata portata avanti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Sora. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro indiziario che ha permesso di individuare la presunta responsabile, residente a Cassino. La donna avrebbe agito a danno di una 29enne, appropriandosi delle sue fotografie e pubblicandole su una piattaforma di microblogging e social networking molto frequentata.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cassino, si appropria della foto di una coetanea e rovina la sua reputazione sui social: l'intervento

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