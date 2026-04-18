Paolo Rossi non ha dubbi | Cassano sarebbe potuto essere il Maradona italiano della comunicazione Lo silenziarono – VIDEO
Paolo Rossi ha espresso con chiarezza la sua opinione sull’ex calciatore, affermando che avrebbe potuto essere il “Maradona” italiano della comunicazione. Nel suo intervento, Rossi ha commentato il percorso di Cassano, sottolineando come sia stato silenziato nel corso della sua carriera. Le sue dichiarazioni sono state condivise in un video pubblicato online, dove ha approfondito il confronto tra il talento e le opportunità dell’ex attaccante.
di Paolo Rossi Paolo Rossi non ha dubbi: «Cassano sarebbe potuto essere il “Maradona” italiano». Di seguito le sue dichiarazioni sull’ex attaccante – VIDEO. Antonio Cassano è tornato a fare Antonio Cassano: provocare, dividere, incendiare il dibattito. Negli ultimi giorni, intervenendo a Viva El Futbol, ha detto che nel suo “prime” sarebbe stato più forte di Totti, Baggio e Del Piero, precisando di non aver mai raggiunto davvero il suo 100%, ma rivendicando un talento superiore per genio, fisicità e completezza. Una frase che basta da sola a rimettere in moto la macchina delle polemiche. Nel format Primo Tempo del canale YouTube di Juventus...🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Paolo Rossi non ha dubbi: «Ecco quanti punti può fare questa Juve. L’obiettivo deve essere uno solo» – VIDEOCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».
Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se lo contendono le big di Serie A! 5 anni fa sarebbe potuto essere del Bologna: il retroscenaSassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se lo contendono le big di Serie A! 5 anni fa sarebbe potuto essere del Bologna: il retroscena Pio...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Addio a don Paolo Rossi, aveva 83 anni; Reggio Calabria celebra Paolo Rossi: in riva allo Stretto arriva la mostra Un ragazzo d’oro · LaC News24; È morto don Paolo Rossi, 83 anni, originario della Val di Sole; Sabato 11 aprile Paolo Rossi con Stand Up Classic per i Teatri del Nord Salento al Teatro Comunale.
‘Paolo Rossi, un ragazzo d’oro’: le dichiarazioni di Federica Cappelletti e Marco SchembriVisibilmente emozionata la moglie di Pablito, ma anche felicissima dell'iniziativa. L'aneddoto su Gianluca Vialli ... citynow.it
La mostra dedicata a Paolo Rossi: ‘Un ragazzo d’oro’. Le dichiarazioni dei sindaci Battaglia e VersaceSi è tenuta oggi presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della mostra dedicata a Paolo Rossi, dal titolo ... citynow.it
Il pensiero di Paolo Rossi sulla recente scomparsa di Manninger, e il ricordo dell'ultima intervista rilasciata. Fai buon viaggio, Alex #juve #juventusnews24 #manninger facebook
Juventus duo Paolo Rossi and Liam Brady #Juventus #Juve x.com