Paolo Rossi non ha dubbi | Cassano sarebbe potuto essere il Maradona italiano della comunicazione Lo silenziarono – VIDEO

Paolo Rossi ha espresso con chiarezza la sua opinione sull’ex calciatore, affermando che avrebbe potuto essere il “Maradona” italiano della comunicazione. Nel suo intervento, Rossi ha commentato il percorso di Cassano, sottolineando come sia stato silenziato nel corso della sua carriera. Le sue dichiarazioni sono state condivise in un video pubblicato online, dove ha approfondito il confronto tra il talento e le opportunità dell’ex attaccante.