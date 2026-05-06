Durante un'operazione di polizia al quartiere Pilastro, alcuni carabinieri sono stati arrestati, suscitando reazioni tra le persone coinvolte. Savi, uno dei protagonisti, ha commentato la scena con un semplice “Eh vabbè”. In un'intervista, ha anche parlato della decisione presa riguardo a suo figlio, senza aggiungere dettagli sulle motivazioni o sui motivi che lo hanno portato a questa scelta.

? Cosa scoprirai Come ha reagito Savi all'arresto dei carabinieri al Pilastro?. Cosa ha dichiarato il boss riguardo alla scelta di suo figlio?. Perché il leader della banda Uno Bianca non mostra rimorso?. Quali dettagli rivela l'intervista di Marrese sulla psicologia di Savi?.? In Breve Emilio Marrese conduce l'intervista nel programma Belve Crime su Rai2. Savi comprende il rifiuto del cognome da parte del figlio. L'arresto avvenne nel quartiere del Pilastro per mano dei carabinieri. Durante le recenti riprese del programma Belve Crime su Rai2, il conduttore Emilio Marrese ha riportato le dichiarazioni di Roberto Savi relative all’arresto del capo della banda Uno Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Uno Bianca, Savi: ‘I carabinieri al Pilastro? Eh vabbè

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