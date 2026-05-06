Caso Santamaria | Megna accusa l’amministrazione di opacità

In un nuovo sviluppo legato al caso Santamaria, la dirigente dell’urbanistica ha deciso di annullare una pratica risalente al 2020, suscitando interrogativi sulla trasparenza dell’amministrazione. Nel frattempo, l’avvocato di Megna ha accusato le autorità di mantenere un atteggiamento opaco riguardo alle procedure e alle decisioni prese. Sono emersi anche dettagli sulle funzionarie coinvolte, alcune delle quali sono legate ai simboli elettorali di Santamaria.

? Cosa scoprirai Perché la dirigente dell'urbanistica ha annullato una pratica del 2020?. Chi sono le funzionarie legate ai simboli elettorali di Santamaria?. Come può l'amministrazione giustificare trenta giorni di silenzio sull'opposizione?. Quali conseguenze avrà l'annullamento dell'atto per la validità delle pratiche?.? In Breve L'avvocato Roberto Prozzo chiede sospensione o trasferimento del personale indagato.. La dirigente dell'Urbanistica ha avviato annullamento in autotutela su pratica del 2020.. L'opposizione attende risposta alle richieste formali da oltre trenta giorni.. Nomi di funzionarie legate a Noi di Centro apparsi durante comizio elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Santamaria: Megna accusa l’amministrazione di opacità Notizie correlate Caso Santamaria, Megna (AVS): “Nessuna foga giustizialista, chi lo dice è in mala fede”Tempo di lettura: 3 minuti“Ma quale foga giustizialista: chi lo afferma è male informato o in mala fede. Megna, Farese e Varricchio: “Su mensa scolastica atti di ritorsione politica dell’amministrazione”Tempo di lettura: 2 minutiI consiglieri di opposizione: “In una fase critica invece di aprirsi al dialogo il Comune usa il pugno duro su pasti da...