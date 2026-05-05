In un intervento recente, un rappresentante di una forza politica ha respinto le accuse di un atteggiamento giustizialista nel caso relativo a un imputato coinvolto in un procedimento giudiziario. L’esponente ha precisato che le affermazioni di chi sostiene questa tesi sono frutto di informazioni errate o di intenzioni dolose. La discussione si concentra sulla percezione pubblica e sulla comunicazione riguardo alla vicenda giudiziaria in questione.

Tempo di lettura: 3 minuti “Ma quale foga giustizialista: chi lo afferma è male informato o in mala fede. Facciamo chiarezza una volta per tutte. All’indomani dell’arresto del dirigente Santamaria, l’opposizione ha chiesto formalmente la convocazione di un Consiglio comunale, non per alimentare polemiche ma per affrontare con serietà e trasparenza una vicenda gravissima. In quella richiesta – che giace inascoltata da oltre trenta giorni – domandavamo atti concreti: quali strumenti si intendesse adottare per la prevenzione della corruzione, rafforzamento della trasparenza, monitoraggio sistematico dei provvedimenti amministrativi per individuare anomalie, le verifiche interne avviate per escludere interferenze in altri settori.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caso Santamaria, Megna (AVS): “Nessuna foga giustizialista, chi lo dice è in mala fede”

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