Tempo di lettura: 2 minuti I consiglieri di opposizione: “In una fase critica invece di aprirsi al dialogo il Comune usa il pugno duro su pasti da casa e limitazioni ai controlli dei genitori. Fare chiarezza su sicurezza e dimensioni dei refettori” “Sulla mensa scolastica, siamo di fronte ad atti di ritorsione politica dell’Amministrazione Mastella. In una fase critica, dopo la denuncia pubblica della Commissione Mensa e la sospensione del servizio da parte dell’Asl, invece di mostrare apertura, il Comune decide di usare il pugno duro con i genitori”. Così i consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna, Francesco Farese e Maria Letizia Varricchio che proseguono: “Con una disposizione, il Settore Istruzione intende, infatti, vietare l’accesso ai refettori ai bambini che consumano il pasto da casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Megna, Farese e Varricchio: “Su mensa scolastica atti di ritorsione politica dell’amministrazione”

Leggi anche:

Servizio mensa: i consiglieri Farese, Megna e Varricchio chiedono sicurezza e trasparenza sui contro

Contributi mensa scolastica, l’amministrazione di Cattolica aumenta il sostegno alle famiglie

Temi più discussi: Servizio mensa: i consiglieri Farese, Megna e Varricchio chiedono sicurezza e trasparenza sui controlli; MENSA SCOLASTICA, OPPOSIZIONE : L’AMMINISTRAZIONE CHIARISCA SULLE ALTRE DIFFORMITÀ RILEVATE DALL’ASL.; A Benevento il pronipote di Mussolini racconta il Ventennio: tra storia e polemiche; Benevento, mensa: multa alla ditta, ma servizio non a rischio.

Mensa scolastica: basta opacità verificare sicurezza e rispetto capitolatoSiano resi pubblici i verbali completi ... msn.com

I consiglieri di opposizione Megna, Farese, Miceli e De Longis: Scuole in città prive di agibilità e certificato prevenzione incendiTante scuole della Città sono prive di agibilità e di certificato di prevenzione incendi. Questa è la priorità per la sicurezza tanto sbandierata dal sindaco Mastella. Lo dichiarano i consiglieri ... ntr24.tv

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma dei consiglieri comunali di opposizione Francesco Farese, Giovanna Megna, Maria Letizia Varricchio. - facebook.com facebook