Caso Sanident pazienti rimasti senza cure | Federconsumatori apre il fronte legale

Federconsumatori Campania ha inviato una prima diffida ad adempiere a due società coinvolte nella chiusura improvvisa di un ambulatorio odontoiatrico avvenuta il 20 marzo. La comunicazione, firmata dall’avvocato Carlo Spirito, riguarda i pazienti rimasti senza cure e si inserisce in un’azione legale avviata per tutelare i diritti di coloro che hanno subito questa interruzione. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli utenti interessati.

È partita la prima diffida ad adempiere inviata da Federconsumatori Campania aps, tramite il legale Carlo Spirito, alla Sanident di via Brin e alla Dd Società tra Professionisti srl, coinvolte nel caso della chiusura improvvisa dell’ambulatorio odontoiatrico lo scorso 20 marzo. La vicenda, su cui indaga la Procura di Napoli, riguarda oltre 150 pazienti rimasti senza cure, spesso già avviate e finanziate. Venti giorni per completare le cure. La diffida concede venti giorni per riprendere e concludere le prestazioni. In caso contrario, i contratti saranno considerati risolti di diritto, con obbligo di consegnare immediatamente la documentazione sanitaria necessaria per proseguire le cure altrove.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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