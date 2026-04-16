Caso Visodent finanziamenti annullati e rimborsi ai pazienti con Federconsumatori

Dopo mesi di segnalazioni e denunce, anche a Messina, riguardo alla vicenda Visodent, si registra un primo passo concreto per i pazienti coinvolti. La questione riguarda il blocco dei finanziamenti e la restituzione delle somme ai clienti che avevano affidato loro la cura presso la clinica. La situazione è ora sotto l’attenzione delle autorità e delle associazioni di tutela dei consumatori.

A distanza di mesi dalle prime segnalazioni e dalle numerose denunce arrivate anche a Messina, la vicenda Visodent torna a far parlare di sé con un primo esito concreto sul fronte della tutela dei consumatori. Due pazienti, seguiti da Federconsumatori, hanno ottenuto l’annullamento dei.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Caso Visodent, chiedono un finanziamento ma le cure vengono interrotte: pazienti rimborsati